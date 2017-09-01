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Штаб-квартира Международной ассоциации озерных регионов расположится в Иркутске

Сибирь
1 сентября, 13:23 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, сентября. /ТАСС

По предварительной информации в структуру войдут Монголия, Казахстан и Швейцария. Полный список стран-участников уточняется

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Паромная переправа с материка на остров Ольхон, крупнейший остров озера Байкал, через пролив Ольхонские ворота

Паромная переправа с материка на остров Ольхон, крупнейший остров озера Байкал, через пролив Ольхонские ворота

© Владимир Байкальский/ТАСС

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Иркутск станет местом расположения штаб-квартиры Международной ассоциации озерных регионов, меморандум о создании которой будет подписан в сентябре на Байкальском международном экологическом водном форуме, сообщили в пятницу ТАСС в правительстве Иркутской области. Новая структура займется изучением и сохранением природных источников питьевой воды.

"Иркутская область является инициатором создания международной ассоциации. Список стран-участников сейчас уточняется. Предварительно можно сказать, что в него войдут Монголия, Казахстан и Швейцария. При этом центром экологической, природоохранной и научно-просветительской политики станет Иркутск, штаб-квартира ассоциации будет в Иркутске", - сказал представитель областного правительства.

Он добавил, что со стороны России документ подпишет Иркутская область и, возможно, другие регионы, список которых еще формируется. Предполагается, что партнерство позволит членам ассоциации наладить практический обмен знаниями и опытом сохранения источников природной питьевой воды, будет способствовать укреплению экономических, культурных и образовательных связей между регионами.

Байкальский международный экологический водный форум пройдет 14-15 августа в Иркутске, среди его участников - министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Организаторами форума выступают Минприроды РФ и правительство Иркутской области. На форум приедут представители 16 иностранных государств: Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, Канады, Казахстана, Кении, Киргизии, Кореи, Монголии, Польши, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции.

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