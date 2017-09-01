ОНФ проведет в Улан-Удэ последнюю в этом году межрегиональную экологическую конференцию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет в Улан-Удэ 6 сентября последнюю в этом году межрегиональную экологическую конференцию для регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в ТАСС в пятницу.

"Конференция в Улан-Удэ станет завершающей межрегиональной экологической конференцией ОНФ среди проведенных нами в этом году", - приводит пресс-служба движения слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

В пресс-службе уточнили, что участниками мероприятия станут гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, журналисты.

"Конференция будет работать по четырем экологическим направлениям: "Генеральная уборка", "Зеленый щит региона", "Великое озеро великой страны" и "Защита леса", - говорится в документе. В ОНФ уточнили, что на мероприятии будут представлены результаты анализа территориальных схем обращения с отходами в регионах СФО и ДФО.

По данным ОНФ, в ходе конференции будут обсуждаться проблемы загрязнения озера Байкал, изменения границ его охранной зоны, исполнения федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал". Особое внимание будет уделено проблеме лесных пожаров, лесовосстановления, массового сокращения городских лесов и деятельности так называемых черных лесорубов. "Будет поднят вопрос создания лесопарковых зеленых поясов вокруг региональных центров федеральных округов", - говорится в документе.

Ранее Народный фронт провел подобные конференции в Ростове-на-Дону, Калининграде и Кирове.