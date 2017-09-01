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Житель Новосибирска тяжело травмирован после конфликта в баре с тремя полицейскими

Сибирь
1 сентября, 14:07 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1, сентября. /ТАСС

Проводится проверка

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НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Молодой мужчина получил тяжелые травмы после конфликта с тремя полицейскими в штатском, произошедшем 26 августа в одном из баров Новосибирска. Расследование, начатое службой собственной безопасности МВД продолжит Следственный комитет, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

"Прокурором Центрального района Новосибирска в Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Новосибирской области передано из отдела полиции № 1 "Центральный" Управления МВД России по Новосибирску для дальнейшего расследования уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 29-летнему мужчине, возбужденное по ч. 1 ст. 111 УК РФ", - сообщает ведомство.

По предварительным данным, около 2 часов ночи 26 августа в баре "Арена" в центре Новосибирска у 29-летнего потерпевшего и его знакомого произошел конфликт с компанией мужчин. Все они были выдворены из бара сотрудниками охраны. На улице конфликт между мужчинами продолжился, в результате чего, потерпевший поступил в ближайшее медицинское учреждение с телесными повреждениями.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, в ходе предварительного следствия по уголовному делу полицейские установили причастность к преступлению троих сотрудников органов внутренних дел, не находившихся при исполнении служебных обязанностей. По данному факту проводится служебная проверка.

"В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи восстанавливают картину происшествия, в том числе причину конфликта, его участников и обстоятельства при которых мужчина получил травмы.

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