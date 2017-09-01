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Олимпиада "Технологическое предпринимательство" для старшеклассников начала прием заявок

Сибирь
1 сентября, 14:38 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, сентября. /ТАСС

Конкурс проводится по пяти профилям: новые технологии, прикладные биотехнологии, информационные технологии, авиатехнологии и ресурсосберегающие технологии

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ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Старшеклассники России с 1 сентября могут подать заявки на участие в Междисциплинарной многопрофильной олимпиаде "Технологическое предпринимательство". Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), который реализовывает этот проект совместно с Ассоциаций инновационных регионов России (АИРР), олимпиада проводится по пяти профилям: новые технологии, прикладные биотехнологии, информационные технологии, авиатехнологии и ресурсосберегающие технологии.

"Отличительная черта нашей олимпиады - это то, что она не привязана к конкретному предмету из школьной программы. Это поможет сформировать у старшеклассников метапредметные компетенции, а также будет способствовать развитию творческих способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности", - сказали в вузе.

Участниками олимпиады могут стать ученики 8-11 классов. Вначале - отборочный этап, где школьники выполняют задания дистанционно. Принять участие можно сразу по нескольким направлениям. Затем участники загружают ответы в личный кабинет через интернет.

Этот этап олимпиады пройдет с 13 ноября по 17 декабря 2017 года, его победители и призеры смогут выбрать любой город, чтобы приехать и пройти "очный" этап.

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада "Технологическое предпринимательство" проводится при поддержке АО "Корпорация "МСП" и Минэкономразвития во второй раз. В прошлом году в ней приняли участие 3 тыс. человек, многие из них смогли поступить в ведущие вузы страны, в которых и продолжают реализовывать свои новаторские идеи.

ТАСС является генеральным информационным партнером олимпиады "Технологическое предпринимательство".

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