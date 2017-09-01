Студенты лишившейся лицензии иркутской академии переведены в другие вузы

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Все студенты Сибирской академии права, экономики и управления (САПЭУ) в Иркутске, которую Рособрнадзор лишил лицензии, переведены на аналогичные специальности в другие вузы, сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве образования Иркутской области.

"Основная масса студентов САПЭУ была переведена в другие вузы заранее: в 2016 году, когда вуз потерял аккредитации по пяти направлениям, а затем в феврале 2017 года, когда лицензия была приостановлена. Все студенты, пожелавшие продолжить обучение в других вузах, смогли оформить перевод", - сказал представитель министерства.

Он отметил, что академия к моменту истечения срока лицензии не функционировала. По данным на май 2016 года в САПЭУ проходили обучение около 3 тыс. студентов, сказал собеседник агентства. Большинство из них перевелись в региональное подразделение московского университета "Синергия", а также в Байкальский госуниверситет и Иркутский госуниверситет.

В пресс-службе Иркутского государственного университета подтвердили перевод студентов закрывшегося вуза, не уточнив их количество.

На этой неделе пресс-служба Рособрнадзора распространила информацию о прекращении действия лицензии двух вузов - Сибирской академии права, экономики и управления и Курского автодорожного института.

Сибирская академия права, экономики и управления была открыта в 1994 году. В мае 2016 года Рособрнадзор лишил учебное заведение государственной аккредитации по пяти направлениям за неустранение нарушений федеральных образовательных стандартов. В июле 2016 года регулятор запретил набирать абитуриентов филиалу академии в Ангарске (Иркутская область), а в феврале 2017 года приостановил действие лицензии учебного заведения.