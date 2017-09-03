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Управление МЧС по Иркутской области создало для туристов интерактивные карты

Сибирь
3 сентября, 11:45 UTC+3 ТАСС

Карты размещены на сайте агентства по туризму Иркутской области

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 сентября. Интерактивные маршрутные карты созданы для туристов, отдыхающих в Иркутской области, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Значительное увеличение турпотока в Иркутской области стало поводом для разработки интерактивных маршрутных карт наиболее популярных туристических маршрутов. На сайте агентства по туризму Иркутской области заработал новый информационный ресурс, где и были размещены карты, информирующие туристов об опасностях и неблагоприятных погодных явлениях на пути их следования", - сказал собеседник агентства.

Составили карты спасатели и пожарные Иркутской области. В картах есть рекомендации по необходимому снаряжению, потенциальных рисках и особенностях маршрута.

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