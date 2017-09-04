Около 50 человек эвакуированы, 2 госпитализированы из-за пожара на заводе в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел утром в понедельник в цехе завода "Сибтекстильмаш" в Ленинском районе Новосибирска. Эвакуированы 50 человек, двоим понадобилась госпитализация, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"Площадь пожара составила 80 кв. метров, горело оборудование цеха № 6. Эвакуированы 50 человек, двое пострадавших госпитализированы с ожогами", - уточнили в пресс-службе.
Сообщение о пожаре поступило в 10:12 по местному времени (06:12 мск), к 11:05 возгорание было полностью ликвидировано. На место выезжали восемь автоцистерн и другая техника. "Выезд осуществлялся по повышенному рангу пожара, по приезду на место он был понижен", - отметили в МЧС.
Завод "Сибтекстильмаш" в разное время занимался выпуском оборонной продукции, ткацких станков и металлоконструкций, гидравлических молотов. В настоящее время проходит процедуру банкротства.