Около 50 человек эвакуированы, 2 госпитализированы из-за пожара на заводе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел утром в понедельник в цехе завода "Сибтекстильмаш" в Ленинском районе Новосибирска. Эвакуированы 50 человек, двоим понадобилась госпитализация, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Площадь пожара составила 80 кв. метров, горело оборудование цеха № 6. Эвакуированы 50 человек, двое пострадавших госпитализированы с ожогами", - уточнили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 10:12 по местному времени (06:12 мск), к 11:05 возгорание было полностью ликвидировано. На место выезжали восемь автоцистерн и другая техника. "Выезд осуществлялся по повышенному рангу пожара, по приезду на место он был понижен", - отметили в МЧС.

Завод "Сибтекстильмаш" в разное время занимался выпуском оборонной продукции, ткацких станков и металлоконструкций, гидравлических молотов. В настоящее время проходит процедуру банкротства.