Новосибирские власти объявили конкурс на строительство семи поликлиник за 6,1 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новосибирской области объявило конкурс на выбор инвестора для строительства в региональном центре семи новых поликлиник. Общая стоимость проекта составляет 6,1 млрд рублей, говорится в конкурсной документации.
"Предмет конкурса: заключение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске. Срок действия соглашения: 10 лет со дня его заключения", - говорится в конкурсной документации.
Согласно условиям конкурса, инвестор должен будет за два года спроектировать и построить в Новосибирске семь поликлиник. Стоимость проекта составляет 6,1 млрд рублей, из них 4,66 млрд рублей - средства концессионера, остальное - средства капитального гранта. Концессионер возьмет на себя также поставку оборудования и эксплуатацию учреждений.
Шесть поликлиник будут обладать как взрослым, так и детским отделением, еще одна - только взрослым. Общая площадь поликлиник составит 72 тыс. кв. м, а суммарная пропускная способность - около 5,2 тыс. человек за смену.
Предварительный отбор участников новосибирский Минздрав планирует провести в октябре, а определиться с победителем конкурса - в феврале 2018 года. Первоначально планировалось построить девять поликлиник в шести районах города, проект оценивался в 9 млрд рублей. Впоследствии число объектов сократилось до семи.