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В Сибири создадут ключевое оборудование для эксперимента PANDA по поиску новой физики

Сибирь
4 сентября, 9:52 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, сентября. /ТАСС

Всего в эксперименте принимают участие более 400 ученых из 17 стран

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НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН заключили контракт стоимостью 13 млн евро на создание ключевых элементов детектора PANDA для проведения первого в мире эксперимента с использованием интенсивного пучка антиматерии, сообщил в понедельник журналистам директор ИЯФ Павел Логачев.

Работа эксперимента, нацеленного на поиск новой физики, начнется в Европейском исследовательском центре ионов и антипротонов FAIR в 2023 году. Всего в эксперименте PANDA принимают участие более 400 ученых из 17 стран.

"Международный эксперимент PANDA будет изучать взаимодействие антипротонов с протонными мишенями - область низких энергий пока наименее изучена, мы идем туда, где еще не было экспериментов. В результате взаимодействия материи и антиматерии могут рождаться неожиданные явления, указывающие на новую физику. До начала работ в 2023 году будет много этапов, включая производство ИЯФ и соленоида (сверхпроводящего магнита, находящегося в основе детектора - прим. ТАСС), и магнита-сепаратора, идентификатора частиц на основе аэрогеля. Стоимость работ по контракту - около 13 млн евро", - сказал Логачев.

По словам Логачева, центральный элемент детектора PANDA - соленоид - создает магнитное поле, в котором сосредоточена энергия, эквивалентная 5 кг тротила.

"Сейчас начнутся работы по созданию всех систем ускорительной части комплекса, где Россия принимает серьезное участие. В детекторе PANDA треть оборудования будет сделана российскими учеными", - добавил Логачев. Помимо ИЯФ в коллаборации с российской стороны участвуют Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Институт теоретической и экспериментальной физики, Курчатовский институт.

Европейский исследовательский центр ионов и антипротонов FAIR в Германии - крупнейший ускорительный комплекс по исследованию современной ядерной и субъядерной физики, который занимается поиском процессов, выходящих за рамки Стандартной модели. FAIR сравним по масштабу с Большим адронным коллайдером, его стоимость - порядка 1 млрд евро. Россия - вторая после Германии страна по объему вложенных в комплекс средств.

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