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На окраине Красноярска застрелили медведицу, забравшуюся на участок местных жителей

Сибирь
4 сентября, 12:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, сентября. /ТАСС

Инспекторы дежурят у места ЧП

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КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края застрелили медведицу, забравшуюся на приусадебный участок на окраине Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в министерстве в понедельник.

"Наши инспекторы застрелили медведицу, так как она могла представлять опасность для людей", - пояснил собеседник агентства. Как уточнили ТАСС в Минэкологии, инспекторы продолжают дежурить у места ЧП, так как не исключают, что медведи в ближайшее время вновь могут выйти к людям.

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