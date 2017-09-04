На окраине Красноярска застрелили медведицу, забравшуюся на участок местных жителей

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края застрелили медведицу, забравшуюся на приусадебный участок на окраине Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в министерстве в понедельник.

"Наши инспекторы застрелили медведицу, так как она могла представлять опасность для людей", - пояснил собеседник агентства. Как уточнили ТАСС в Минэкологии, инспекторы продолжают дежурить у места ЧП, так как не исключают, что медведи в ближайшее время вновь могут выйти к людям.