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Инициатором драки, в которой погиб Юрий Власко, стал приятель борца

Сибирь
4 сентября, 14:02 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 4, сентября. /ТАСС

Тело спортсмена было найдено в ночь на 29 июля на берегу озера Байкал

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Борец Юрий Власко (в красной форме)

Борец Юрий Власко (в красной форме)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. /ТАСС/. Один из приятелей борца Юрия Власко, убитого в драке в июле этого года в Бурятии, стал инициатором конфликта, в результате которого погиб спортсмен. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник следственного отдела по Прибайкальскому району следственного управления СК РФ по республике Борис Бадмацыренов.

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Следствие полагает, что борец Власко погиб от ножевых ранений, нанесенных в ходе драки

По его словам, убийству Власко предшествовал конфликт с участием одного из его друзей: в то время, как сам борец и некоторые его товарищи уже спали, мужчина повздорил в местном увеселительном заведении с другим отдыхающим.

"Он (мужчина из компании Власко - прим. ТАСС) стал приставать к девушке, дергать ее за руку. Между тем, девушка эта недавно перенесла операцию на руке. Ее гражданский муж сделал замечание обидчику, возник конфликт, и другу Власко нанесли побои. Тот обратился к Власко и другим спортсменам с просьбой разобраться со своими обидчиками, при этом не рассказав, что причиной конфликта было именно его поведение", - сказал Бадмацыренов.

После этого спортсмены, решившие заступиться за своего товарища, встретились с компанией оппонента на пляже, где и произошла драка, в результате которой погиб Власко.

Тело Власко было найдено в ночь на 29 июля на берегу озера Байкал. По данным следствия, один из обвиняемых нанес спортсмену удар ножом в грудь, а второй - не менее семи ударов металлическим прутом по голове. Смертельным, говорят следователи, стал удар ножом. Возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц").

Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.

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