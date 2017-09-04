Официальная безработица в РФ снизилась за неделю на 0,6%

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России с 23 по 30 августа снизился на 0,6%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
"С 23 по 30 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,6% и составила 775 290 человек. Годом ранее этот показатель составлял 913 550 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 71 регионе", - говорится в сообщении ведомства.
В Минтруде также отметили, что в 12 регионах (особенно в Мурманской, Омской и Иркутской областях, Ненецком автономном округе, Алтайском крае) в этот период был отмечен рост числа безработных. А в Чукотском автономном округе, Саратовской области, Республике Ингушетия эти данные остались на прежнем уровне.
По данным ведомства, на 1 августа 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2016 года - 1,2 %). По состоянию на 30 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,6 млн единиц.
Статистика Минтруда основана на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.