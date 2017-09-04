Дела семи участников бунта в колонии Хакасии летом 2016 года переданы в суд

ТАСС, 4 сентября. Прокуратура Хакасии утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении семерых участников массовых беспорядков в исправительной колонии № 35 летом 2016 года. Уголовные дела направили в Абаканский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

"Заместителем прокурора Республики Хакасия утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении семерых участников массовых беспорядков, произошедших в ФКУ "Исправительная колония № 35", обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ "Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые баррикадировали оконные проемы, входы и выходы в помещения колонии, а также уничтожали имущество исправительного учреждения.

Беспорядки в ИК-35 Абакана начались вечером 24 июля 2016 года и были подавлены к утру 25 июля. В них участвовали 242 человека. Участники бунта требовали разрешить им курить не только в специально отведенных местах, а также не носить нагрудные знаки и свободно передвигаться по территории. Один из участников беспорядков скончался в больнице.

Следственный комитет задержал 12 организаторов бунта. По данным прокуратуры, причиной беспорядков стал ослабленный ведомственный контроль со стороны должностных лиц управления ФСИН, начальника колонии и его заместителей. Один из организаторов беспорядков был осужден к четырем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.