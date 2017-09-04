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Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километров

Сибирь
4 сентября, 14:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, сентября. /ТАСС

Мотоциклисты проедут через 19 стран, среди которых Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Италия, Хорватия, Греция, Болгария, до Сочи

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© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новосибирские мотоциклисты проводят пробег протяженностью 18 тыс. километров по России, странам Восточной и Западной Европы и Юго-Западной Азии в честь 80-летия Новосибирской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Мотопробег "Погнали! Мир ждет!" общей протяженностью 18 тыс. км посвящен юбилею Новосибирской области. В ходе поездки участники планируют рассказывать в соцсетях о правилах поведения в той или иной стране, о ее традициях и особенностях, о том, как правильно оформить визовые документы, запланировать остановки, выстроить маршрут с учетом потребностей и возможностей путешественника. Опыт путешествия будет оформлен в виде отчетов, которые все заинтересованные смогут использовать как основу для создания собственных маршрутов", - говорится в сообщении.

Участники мотопробега также будут информировать жителей разных стран мира о Новосибирской области. Мотоциклисты проедут из Новосибирска через 19 стран, среди которых Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Италия, Хорватия, Греция, Болгария, до Сочи.

Старт мотопробега назначен на 5 сентября, завершить его путешественники планируют к началу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в середине октября.

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