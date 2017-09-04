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МЧС в течение месяца проведет тренировочные эвакуации во всех школах Хакасии

Сибирь
4 сентября, 16:45 UTC+3 ТАСС

В республике сентябрь объявлен месячником безопасности в государственных образовательных организациях

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ТАСС, 4 сентября. Тренировочные эвакуации пройдут в течение сентября во всех школах Хакасии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"На протяжении всего сентября в городских и сельских школах Хакасии пройдут практические занятия по эвакуации, а также открытые уроки по безопасности жизнедеятельности. Сентябрь объявлен месячником безопасности в государственных образовательных организациях республики", - сказали в пресс- службе.

Одна из таких тренировок прошла в школе № 26 города Абакана. В проведении тренировки специалистам МЧС помогали студенты училища олимпийского резерва, обучающиеся по специальности "пожарная безопасность". Учения прошли успешно, отметили в ведомстве.

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