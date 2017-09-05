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Горняки в Хабаровском крае установили исторический максимум по добыче олова

Сибирь
5 сентября, 9:33 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 5, сентября. /ТАСС

На предприятии "Русолово" с начала года добыто 511 тонн олова в концентрате

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ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Русолово" (единственная в России по добыче олова) добыла в Хабаровском крае с начала года 511 тонн олова в концентрате, что является историческим максимумом для этого региона. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Компания выпустила 511 тонн олова в концентрате. Показатель на 70% превышает максимальный исторический результат аналогичного периода в 300 тонн, достигнутый компанией в 2015 году. Существенный рост выпуска олова стал результатом последовательных инвестиций "Русолово" в восстановление, обновление и развитие производственных мощностей", цитирует пресс-служба генерального директора "Русолово" Евгения Колесова.

Он также добавил, что в 2015 году компания завершила модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении, а в 2016 году после восстановления ввела в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабрику в Хабаровском крае. Одновременно с этим было проведено восстановление и модернизация транспортной схемы рудника "Молодёжный" на месторождении "Фестивальное", и в августе 2017 года запущен в работу новый транспортный уклон протяжённостью 780 м на руднике "Молодёжный". Тем самым проект реновации основных производственных объектов завершен, и по итогам 2017 года компания планирует произвести почти 1 тыс. тонн олова, что на 60% выше объема выпуска 2016 года.

"Русолово" создано на базе ОАО "Оловянная рудная компания" и ООО "Правоурмийское" и владеет лицензиями на разработку "Фестивального", "Перевального" и "Правоурмийского" месторождений на территории Хабаровского края. Компания входит в состав полиметаллического холдинга "Селигдар", созданного в 2008 году на базе активов одноимённой артели старателей. Холдинг включает в себя 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае.

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