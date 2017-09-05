Кадетов Иркутского корпуса, где обнаружили норовирус, перевели в оздоровительный центр

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ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Учебный процесс для воспитанников Иркутского кадетского корпуса, где произошла вспышка гастроэнтерита, временного организовали на базе одного из пригородных оздоровительно-образовательных центров. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра образования региона Максима Парфенова.
"В настоящее время в образовательном учреждении 91 кадет. Все они, а также воспитатели и преподаватели кадетского корпуса с 5 сентября переведены в оздоровительно-образовательный центр "Галактика", в котором созданы условия для обучения и круглосуточного пребывания детей", - процитировали в пресс-службе замминистра.
По словам Парфенова, предполагается, что кадеты пробудут в центре до конца текущей недели, учебный процесс будет скорректирован с учетом технических возможностей помещений. За это время в здании кадетского корпуса будут проведены противоэпидемиологические мероприятия.
Девятнадцать воспитанников Иркутского кадетского корпуса были госпитализированы с гастроэнтеритом в минувшую пятницу. Еще один ребенок с аналогичным диагнозом находится на амбулаторном лечении. Результаты исследований выявили заражение детей норовирусом.
По словам Парфенова, за минувшие два дня новых случаев заболевания в кадетском корпусе не выявлено, жалобы на здоровье никто из ребят не предъявлял.