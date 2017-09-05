Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Газпрома" и томский губернатор дали старт строительству газопровода "Томск-Асино"

Сибирь
5 сентября, 8:28 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 5, сентября. /ТАСС

Благодаря газопроводу протяженностью 78 км газ придет в 14 населенных пунктов четырех районов Томской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава "Газпрома" Алексей Миллер

Глава "Газпрома" Алексей Миллер

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Газопровод "Томск-Асино" позволит газифицировать 14 населенных пунктов на востоке Томской области, в том числе производственный комплекс российско-китайского проекта по обработке древесины "РосКитИнвест". Старт строительству "Томск-Асино" дали во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер вместе с врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным

"Протяженность газопровода 78 км. Благодаря строительству газ придет сразу в четыре района Томской области <...> У меня нет сомнения, что газопровод будет запущен строго в директивные сроки - в сентябре 2019 года, к отопительному сезону 2019-2020 годов", - сказал Миллер.

По информации областной администрации, новый газопровод позволит газифицировать 14 населенных пунктов Асиновского, Первомайского, Зырянского и Томского районов с населением более 120 тыс. человек. Планируется строительство двух газораспределительных станций (в Асино и Итатке) и межпоселковых газопроводов. Газ придет в 10 тыс. домовладений, будет построено более 500 км газораспределительных сетей.

Как сообщил ТАСС замруководителя департамента энергетики администрации Томской области Дмитрий Вейс, благодаря новому газопроводу будет подключена ТЭЦ российско- китайского лесоперерабатывающего комплекса "РосКитИнвест" в городе Асино. Предприятие уже запросило у газовиков объем около 100 миллионов кубометров в год.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения между "Газпромом" и администрацией Томской области в регионе уже появилось пять межпоселковых газопроводов протяженностью 98 км, благодаря чему уровень газификации вырос с 6,3% до почти 12%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миллер, Алексей Борисович Жвачкин, Сергей Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Мурат Кумпилов: караван идет
3
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
4
Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДР
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама