Глава "Газпрома" и томский губернатор дали старт строительству газопровода "Томск-Асино"

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ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Газопровод "Томск-Асино" позволит газифицировать 14 населенных пунктов на востоке Томской области, в том числе производственный комплекс российско-китайского проекта по обработке древесины "РосКитИнвест". Старт строительству "Томск-Асино" дали во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер вместе с врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным
"Протяженность газопровода 78 км. Благодаря строительству газ придет сразу в четыре района Томской области <...> У меня нет сомнения, что газопровод будет запущен строго в директивные сроки - в сентябре 2019 года, к отопительному сезону 2019-2020 годов", - сказал Миллер.
По информации областной администрации, новый газопровод позволит газифицировать 14 населенных пунктов Асиновского, Первомайского, Зырянского и Томского районов с населением более 120 тыс. человек. Планируется строительство двух газораспределительных станций (в Асино и Итатке) и межпоселковых газопроводов. Газ придет в 10 тыс. домовладений, будет построено более 500 км газораспределительных сетей.
Как сообщил ТАСС замруководителя департамента энергетики администрации Томской области Дмитрий Вейс, благодаря новому газопроводу будет подключена ТЭЦ российско- китайского лесоперерабатывающего комплекса "РосКитИнвест" в городе Асино. Предприятие уже запросило у газовиков объем около 100 миллионов кубометров в год.
Ранее сообщалось, что в рамках соглашения между "Газпромом" и администрацией Томской области в регионе уже появилось пять межпоселковых газопроводов протяженностью 98 км, благодаря чему уровень газификации вырос с 6,3% до почти 12%.