На томском заводе открылось производство импортозамещающего оборудования для "Силы Сибири"

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) в присутствии главы Газпрома Алексея Миллера запустил во вторник новое производство по выпуску оборудования, которое будет применяться при эксплуатации магистрального газопровода "Сила Сибири".

"Сегодня мы здесь даем старт новой технологичной продукции, эта продукция включена в нашу программу импортозамещения. И уже можно сказать, что это не просто новое производство. И "Газпром", и Томская область являются новаторами новых форм сотрудничества. И я хотел бы отметить, мы вложили собственные средства - 1,25 млрд рублей. И "Газпром" предоставит гарантии в форме долгосрочного заказа на закупку продукции", - сказал Миллер.

В свою очередь в администрации Томской области сообщили, что менее чем за год ТЭМЗ построил производство мирового уровня для замещения импортной продукции на газотранспортных объектах "Газпрома". Технологически этот проект реализован совместно с предприятием "Газпром трансгаз Томск".

Ранее сообщалось, в октябре 2016 года подписан один из первых в России инвестиционный контракт между Министерством промышленности и торговли РФ, администрацией Томской области, ТЭМЗ и компанией "Газпром инвестпроект". Региональная власть по условиям контракта предоставит инвестору льготы по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций, зачисляемых в областной бюджет.

По словам глава региона Сергея Жвачкина, документ был подписан в рамках актуализированной дорожной карты по использованию продукции томских предприятий в интересах газового холдинга.