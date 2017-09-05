Российские танкисты обучили монгольских коллег приемам боя на учениях "Селенга-2017"

ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские танкисты в рамках совместных учений "Селенга-2017" поделились с монгольскими коллегами опытом ведения современного маневренного боя, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В рамках российско-монгольского военного учения "Селенга-2017", стартовавшего в пустыне Гоби на полигоне "Зуунбаян" (Монголия), российские танкисты поделились опытом применения современных приемов ведения маневренного боя. В частности монгольских танкистов научили уничтожать условные незаконные формирования при помощи "огневой карусели", - говорится в сообщении.

Принцип "огневой карусели" заключается в поочередной смене по кругу боевых машин, которые идут друг за другом и поражают "противника" фланговым огнем в движении. "На равнинах пустыни Гоби только постоянные маневры подобного рода позволят выйти победителем из боя", - отметили в ВВО.

Во время тренировки танкисты двух стран поочередно поражали совместные и раздельные цели по принципу "огневой карусели", общаясь при этом с помощью оговоренных заранее условных знаков.

Учения "Селенга-2017" начались в конце августа и продолжатся до 9 сентября. В этом году они впервые проходят в сложных климатических условиях пустыни Гоби. Военные двух стран отработают взаимодействие при ликвидации незаконных вооруженных формирований. В маневрах задействованы более 1 тысячи военных, сообщалось, что от России в "Селенге-2017" примут участие до 500 военнослужащих отдельного мотострелкового соединения из города Кяхта в Бурятии.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011 года они назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель".