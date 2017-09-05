Четыре инвестпроекта по освоению лесов в Бурятии претендуют на государственные льготы

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УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре крупных инвестиционных проекта по освоению лесов в Бурятии на общую сумму 2,4 млрд рублей претендуют на статус приоритетных с возможностью воспользоваться господдержкой в виде льгот. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Бурятии.
"Министерство подало заявки в Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на сумму 2,4 млрд рублей. Речь идет о Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (СЦКК), "МТК-Дженькей" и "ИТ-Алмак- Байкал" и "Восточно-Байкальская лесной компании", - уточнили в пресс-службе.
Там пояснили, что в случае включения инвестиционных проектов в перечень приоритетных (конечное рассмотрение заявок осуществляет Минпромторг РФ) компании-заявители получат поддержку со стороны государства - это будет "аренда лесного участка на льготных условиях" и "снижение платы за единицу лесных ресурсов в размере 50% от ее минимального значения на срок окупаемости проекта".
Заявка СЦКК, расположенного в моногороде Селенгинск, предусматривает проведение комплексной модернизации действующего целлюлозно-картонного производства, в том числе строительство нового биотопливного котла. Он будет работать на кородревесных отходах для производства тепловой и электрической энергии на собственные нужды комбината. Запланированный срок окупаемости инвестиционного проекта СЦКК - 2,6 года, объем инвестиций - 879 млн рублей.
"Стоимость каждого из других трех проектов - свыше 750 млн рублей. Проекты предполагают выпуск продукции глубокой деревообработки с высокой добавленной стоимостью", - добавили в пресс-службе.