В Бурятии на площади 3 га горят торфяники

УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Возгорания торфяников зарегистрированы на территории Бурятии, к их тушению привлечены пожарные подразделения МЧС. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Проводится ликвидация природного пожара на торфяниках в Иволгинском районе. Там на болотистой местности горит сухая трава и торф", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что площадь возгорания составляет 3 га.

"В районе поселка Аэропорт наблюдается небольшое задымление. Угрозы населенным пунктам нет", - добавили в ведомстве.

К тушению возгорания привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России Улан-Удэнского гарнизона и Государственной противопожарной службы Республики Бурятия.

В целом лесопожарная обстановка в регионе, как сообщили ТАСС в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), остается стабильной. "За прошедшие сутки ликвидировано три очага возгорания на общей площади менее 4 га. На утро зарегистрировано два лесных пожара: один из них локализован на территории Забайкальского национального парка на 210 га, второй очаг находится на территории Прибайкальского района. Он локализован в течение первых суток после обнаружения на площади менее 5 га", - сообщили в РАЛХ.