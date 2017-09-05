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Стоимость проекта по реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ вырастет в 1,5 раза

Сибирь
5 сентября, 11:05 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 5, сентября. /ТАСС

Завершить работы планируется в первой половине 2019 года

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Вид на Железнодорожный район Улан-Удэ

Вид на Железнодорожный район Улан-Удэ

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость проекта по реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ увеличится с 560 млн примерно до 840 млн рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Василий Фролов.

"В этом году мы начинаем модернизацию, завершение работ планируется в первой половине 2019 года. Сумма по проекту изменится в сторону увеличения: изначально планировалось 560 млн рублей, но, учитывая личную заинтересованность врио главы Бурятии Алексея Цыденова, который провел переговоры с руководством РЖД, эта цифра увеличится практически в 1,5 раза", - сказал он.

Как отметил Цыденов, республика планирует вместе с РЖД вложить средства в реконструкцию. "Мы рассматриваем участие Бурятии, города Улан-Удэ в финансировании замены инженерных сетей", - уточнил врио главы региона, добавив, что внешний облик вокзала преобразится и станет узнаваемым за счет архитектурных и художественных решений, подчеркивающих национальный колорит.

Реконструкция предполагает благоустройство территории вокзала, обновление технических помещений, зала ожидания, кровли здания. Работы также запланированы на платформах и в комнатах отдыха. "Будет введена система электронной очереди, проявится современный кассовый зал, современная система информирования пассажиров. При этом будут применяться самые последние решения с точки зрения энергосбережения, энергоэффективности. Предусматриваются решения по адаптированию комплекса для маломобильных граждан", - добавил начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.

Вокзал города Улан-Удэ был построен еще в 1937 году, на протяжении длительного периода времени там не проводился капитальный ремонт, сейчас он не отвечает требованиям современного вокзального комплекса столицы субъекта РФ. Станция Улан-Удэ расположена на 5641 км Транссибирской магистрали. Вокзал города ежегодно обслуживает свыше 500 тыс. пассажиров.

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