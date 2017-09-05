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Более 2 тысяч военных задействованы в учениях мотострелков и авиации в Сибири

Сибирь
5 сентября, 11:15 UTC+3 ТАСС

В маневрах задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил"

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ТАСС, 5 сентября. Более 2 тысяч военнослужащих Центрального военного округа и 500 единиц техники задействованы в двусторонних тактических учениях мотострелков и авиации, которые стартовали во вторник в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Батальонные тактические группы совершили многокилометровые марши на Юргинский полигон в Кемеровской области и приступили к разведке местности с помощью беспилотных летательных аппаратов "Леер" и "Орлан". Военнослужащие при поддержке армейской авиации и реактивной артиллерии отработают совместные действия в ходе маневренной обороны и наступательно-рейдовых действий. Двусторонние тактические учения с подразделениями юргинской 74-й мотострелковой бригады и армейской авиации продлятся три дня", - сказали в пресс-службе.

По данным округа, в маневрах принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил".

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