В Красноярском крае ДТП, унесшее жизни трех человек, произошло из-за лося

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КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошло под Канском Красноярского края по вине выбежавшего на дорогу лося. В результате три человека погибли, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка ГИБДД.
"На 982 км трассы Р-255 "Сибирь" 32-летний водитель, управляя автомобилем "Лада-2114", двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем "Хино" под управлением 37-летнего мужчины", - отмечается в сообщении.
В результате аварии погибли водитель "Лады" и двое его пассажиров - 34-летняя женщина и 4-летний ребенок. Еще двое пассажиров отечественного автомобиля в возрасте 22 и 11 лет с различными травмами доставлены в больницу. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГИБДД, лось скончался на месте ДТП.