Пихтовые леса в Красноярском крае находятся под угрозой из-за жука-короеда

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КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Популяция уссурийского полиграфа, небольшого жука-короеда, угрожает пихтовым лесам в Красноярском крае. Об этом сообщил во вторник на II Лесопромышленном форуме заместитель министра лесного хозяйства региона Дмитрий Селин.
"Лесопатологическую ситуацию осложняет рост площадей лесных насаждений, поврежденных полиграфом уссурийским, площадь которых, согласно наземным обследованиям, с 2012 года выросла более чем в семь раз с 11,5 до 89,3 тыс. га", - сказал замминистра.
Он добавил, что единственным способом борьбы с вредителем является уборка погибшего леса, которая не влияет на скорость распространения жука.
"Если в ближайшие 2-3 года лесной науке не удастся разработать новые эффективные биологические препараты, способные остановить или хотя бы сдержать столь активное распространение вредителя, Красноярский край может полностью потерять пихту как один из основных видов хвойных пород", - подчеркнул Селин.
Уссурийский полиграф впервые обнаружен в сибирской тайге специалистами Красноярского центра защиты леса. По мнению ученых, рост популяции этого вредителя связанно с изменением климата.