Власти Новокузнецка выплатят 100 тыс. руб. семье погибшего в Сирии военнослужащего

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КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Новокузнецка окажут материальную помощь в размере 100 тысяч рублей семье погибшего в Сирии военнослужащего. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.
"Семье 27-летнего погибшего - жене и ребенку - будет выделена помощь в размере 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ).
Военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в госпиталь, но от полученных тяжелых ранений скончался. Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.