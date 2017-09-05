Власти Новокузнецка выплатят 100 тыс. руб. семье погибшего в Сирии военнослужащего

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Новокузнецка окажут материальную помощь в размере 100 тысяч рублей семье погибшего в Сирии военнослужащего. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Семье 27-летнего погибшего - жене и ребенку - будет выделена помощь в размере 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ).

Военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в госпиталь, но от полученных тяжелых ранений скончался. Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.