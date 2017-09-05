Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Новокузнецка выплатят 100 тыс. руб. семье погибшего в Сирии военнослужащего

Сибирь
5 сентября, 15:56 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, сентября. /ТАСС

Минобороны РФ сообщило 4 сентября, что двое российских контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела ИГ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Новокузнецка окажут материальную помощь в размере 100 тысяч рублей семье погибшего в Сирии военнослужащего. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Семье 27-летнего погибшего - жене и ребенку - будет выделена помощь в размере 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ).

Военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в госпиталь, но от полученных тяжелых ранений скончался. Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
2
Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году
5
Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире
6
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
7
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама