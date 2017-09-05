Глава Забайкалья потребовала ускорить работу по ликвидации очереди в детсады Читы

ЧИТА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова во вторник на совещании по вопросам социально-экономического развития Читы раскритиковала руководство города за большую очередь в детские сады и недостаточные усилия по решению этой проблемы, сообщила пресс-служба главы региона.

В начале августа президент России Владимир Путин потребовал от Ждановой письменно доложить ему о причинах недофинансирования регионом на 200 млн рублей программы строительства детских садов. Глава государства обратил внимание губернатора на жалобы людей, "что в Чите вообще не строят новых детских садов и попасть в детсад очень сложно".

"1092 ребенка у нас находятся в очереди по городу Чита. Это очень большая цифра. Мы должны максимально активизировать работу, в том числе по возврату и реконструкции зданий, комплектованию дополнительных групп в детских садах, а также развитию негосударственного сектора дошкольного образования", - приводит слова Ждановой пресс-служба.

Глава Забайкалья призвала городские власти продумать дополнительные меры поддержки индивидуальных предпринимателей в этой сфере. "Необходимо рассмотреть возможность расширения объема выплат таким предпринимателям до полного субсидирования затрат. Кроме того, важно оказывать им всю необходимую помощь в подготовке пакета документов для получения лицензий", - добавила губернатор.

Жданова также призвала сити-менеджера Читы Олега Кузнецова усилить работу по возврату зданий, в которых ранее размещались детские сады. При этом, по ее словам, без строительства одного-двух новых детсадов решить проблему нехватки мест не получится. Кузнецов сообщил, что определено место для детского сада на 240 мест, и попросил помочь в реализации этого проекта.

"Глава региона поручила краевому Министерству финансов при формировании бюджета на следующий год рассмотреть возможность софинансирования строительства нового детского сада в Чите", - отметили в пресс-службе.

Вина предшественников

В конце августа в докладе президенту РФ Жданова объяснила отставание от графика строительства детских садов дефицитом краевого бюджета, который был вызван "непродуманными управленческими решениями" предыдущей администрации региона.

Жданова возглавила регион в 2016 году, после того, как были досрочно прекращены полномочия предыдущего губернатора - Константина Ильковского. По данным региональных властей, в 2013-2015 гг. в рамках целевой программы на модернизацию системы дошкольного образования Забайкалья было выделено более 2,3 млрд рублей (в том числе 1,8 млрд из федерального бюджета), что позволило создать почти 7,9 тыс. новых мест в детских садах. В 2015 году федеральная программа завершилась, в 2016 году было создано 1,1 тыс. мест.

Сейчас охват детей от трех до семи лет всеми формами дошкольного образования достигает 96,3%. В 2017-2018 гг. в Забайкалье предполагается создать 1,89 тыс. новых мест в детсадах. Соответствующий план включает возврат и реконструкцию нескольких зданий бывших детских садов, строительство новых дошкольных заведений, а также субсидирование негосударственного сектора дошкольного образования.