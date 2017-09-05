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В Омской области в 2018 году планируется сдать семь домов-долгостроев

Сибирь
5 сентября, 16:42 UTC+3 ОМСК ОМСК 5, сентября. /ТАСС

Еще как минимум три стройки не удастся завершить без бюджетной поддержки

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ОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Семь многоквартирных домов-долгостроев планируется сдать в Омской области в 2018 году. Ключи от квартир получат 734 дольщика, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"Семь проблемных многоэтажек, в строительство которых вложили свои деньги 735 дольщиков, планируется ввести в 2018 году. Минимум три стройки не получится завершить без бюджетной поддержки. Губернатор Виктор Назаров поручил межведомственной комиссии проработать правовой механизм оказания финансовой помощи дольщикам в достройке этих домов", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, механизм предоставления субсидий будет отработан до 15 сентября, после чего представлен Заксобранию региона с предложением выделить нужные средства из бюджета на следующий год.

В 2017 году 165 дольщиков уже получили квартиры в доме в жилом комплексе "Ясная поляна". Еще четыре долгостроя, в которых будут проживать 450 человек, введут в эксплуатацию до конца года. "Должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение графика ввода проблемных домов. Нужно продолжать плотно работать с ресурсоснабжающими организациями и вместе искать компромиссные решения по подключению проблемных домов к сетям, срокам и суммам оплаты в интересах пострадавших дольщиков", - цитирует пресс-служба Назарова.

На сегодняшний день в Омской области к разряду проблемных отнесен 21 дом, заселения ожидают более 2 тыс. человек. Правительство региона разработало дорожную карту, согласно которой все долгострои будут завершены к концу 2019 года.

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