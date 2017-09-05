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Иркутская область рассчитывает на 1,5 года приблизить ввод Ковыктинского месторождения

Сибирь
5 сентября, 17:24 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, сентября. /ТАСС

По словам главы региона Сергея Левченко, сейчас область совместно с "Газпромом" завершают формирование совместной рабочей группы, которая займется разработкой программы газификации

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ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают, что ввод в промышленную эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое, наряду с Чаяндинским, станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", состоится на полтора года раньше запланированного срока. Об этом сообщил сегодня журналистам губернатор региона Сергей Левченко по итогам рабочей встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Буквально два месяца назад были подписаны документы об ускорении строительства газопровода. Этот документ автоматически сдвигает, как принято говорить, влево, приближает сроки строительства магистрального газопровода не только от Чаяндинского в Якутии, но и Ковыктинского в Иркутской области. Мы рассчитываем, что те изначальные сроки, которые были обозначены, будут приближены. Поэтому мы сейчас договорились, что развернем работы в том числе с точки зрения различной инфраструктуры в Иркутске и других территориях, связанных с месторождением", - сказал Левченко.

Отвечая на вопрос о том, на какое опережение по срокам он рассчитывает, глава региона сказал: "Года на полтора".

По словам Левченко, сейчас Иркутская область совместно с "Газпромом" завершают формирование совместной рабочей группы, которая займется разработкой программы газификации региона. Первое заседание рабочей группы запланировано на сентябрь. На данный момент область имеет с компанией договоренности по вводу в эксплуатацию газопровода протяженностью 112 км от Ковыкты до поселка Жигалово.

По данным пресс-службы "Газпрома", на Ковыктинском месторождении в настоящий момент продолжаются комплексные геологоразведочные работы для уточнения геологического строения и размера запасов. Выполняются мероприятия, направленные на подготовку месторождения к промышленной разработке. Уровень газификации Иркутской области природным газом составляет 8,1% (в среднем по России - 67,2%).

Ранее сообщалось, что ввод Ковыкты в эксплуатацию планируется в 2023 году, а выход на проектную мощность - в 2033-2034 гг. "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом". Ожидается, что поставки газа Китаю начнутся 29 декабря 2019 года.

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Персоны
Миллер, Алексей Борисович Левченко, Сергей Георгиевич
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