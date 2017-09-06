В Чите задержали банду, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Чите раскрыли разбойное нападение на предпринимателя, совершенное почти пять лет назад. У подозреваемых изъято свыше 10 единиц огнестрельного оружия, сообщила в среду пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Полицейские совместно со следователями СУ СКР по Забайкальскому краю обнаружили несколько схронов с оружием. У подозреваемых изъято свыше 10 единиц огнестрельного оружия, в их числе три автомата, пистолет-пулемет, пять пистолетов, в том числе снаряженных устройством для бесшумной стрельбы. Установлено, что ранее эти боеприпасы находились на вооружении одной из организованных преступных групп", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в декабре 2012 года неизвестные в масках с прорезями для глаз ворвались в помещение базы, нанесли огнестрельное ранение читинскому предпринимателю и похитили у него 6 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью установили причастность к разбою членов организованной группы под руководством ранее судимого жителя Читы.

В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам разбойного нападения и незаконного хранения оружия, установлена причастность участников организованной группы к серии тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых покушение на убийство предпринимателя в 2010 году.

Лидер и участники группировки арестованы. Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех эпизодов их незаконной деятельности.