Назначение главы Новосибирского театра оперы и балета отложено

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Решение о назначении нового директора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) отложено на неопределенный срок. Глава театра Владимир Кехман, об отставке которого сообщалось ранее, остается в отпуске, его обязанности исполняет главный режиссер Вячеслав Стародубцев, рассказал в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, сославшись на данные Минкультуры РФ.

"Должно было решение (о назначении нового гендиректора - прим. ТАСС) состояться 1 сентября, но, к сожалению, пока оно не состоялось. Все остается так же: Стародубцев, Дмитрий Юровский (главный дирижер НОВАТ - прим. ТАСС) пока работают в театре, Кехман - в отпуске. Эта информация у меня от Минкультуры РФ", - сказал Решетников.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в середине июля сообщил, что генеральный директор НОВАТ Кехман покинет свой пост в течение месяца. Он был назначен на эту должность в марте 2015 года вместо Бориса Мездрича, который лишился поста после постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.

В конце июня ТАСС сообщал, что Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его обязанности, как и ранее во время отсутствия директора, исполняла заместитель Снежана Любарь. 7 июля пресс-служба театра сообщила о том, что декретный отпуск Кехмана завершился, он вышел на работу. 13 июля гендиректор участвовал в церемонии посадки деревьев на аллее возле театра, однако общаться с журналистами не стал.

Дело о банкротстве Кехмана

Процедура реструктуризации долгов в отношении Кехмана введена российским судом в декабре 2015 года. В августе 2016 года Арбитраж Петербурга признал бизнесмена банкротом и ввел процедуру реализации имущества. При этом Кехман не раз пытался оспорить решение российского суда, поскольку в 2012 году он уже был признан банкротом Высоким судом правосудия Англии. Однако в России появились еще кредиторы, чьи требования ранее не были включены.

Процедуру банкротства - конкурсное производство - также проходит компания Кехмана, крупный импортер фруктов - группа JFC. Общий объем долга компании составляет порядка 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков, которым задолжала JFC, - Сбербанк и Банк Москвы. Следующее заседание по вопросу продления или приостановления процедуры назначено на 12 сентября.

По оценке финансового управляющего по банкротству Кехмана Михаила Бологова, имущество должника оценено в 760 тыс. рублей. Все имущество продано в ходе открытых торгов. Кроме того, у должника также имеется жилая площадь в Пушкине (Санкт-Петербург) стоимостью 26 млн рублей. Однако изначально квартира не была включена в конкурсную массу, а за полтора месяца с момента начала продажи ни одного предложения о покупке не поступило.