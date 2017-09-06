Чешский пожарный приехал на велосипеде в Иркутск, чтобы познакомиться с коллегами

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Пожарный из Чехии Марек Балицки совершил путешествие на велосипеде до Байкала, чтобы познакомиться с иркутскими коллегами, сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.

"То, как тушат леса с воздуха, а затем пожарный десант спускается с вертолета на землю, я видел в выпуске международных новостей по телевизору. Это были иркутские пожарные. С тех пор я хотел увидеть этих людей и пожать им руку. У наших огнеборцев летательной техники нет", - приводят в пресс-службе слова путешественника.

Балицки с начала лета проехал на велосипеде по Ирану, Киргизии, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Сибири, сообщает пресс-служба. В каждом городе пожарный приходит в гости к коллегам и коллекционирует шевроны, его футболка украшена разноцветными нашивками пожарных и медиков.

Иркутские коллеги провели для путешественника экскурсию в музей пожарной охраны, показали раритетные пожарные автомобили, катера и вездеходы. "Сердце чешского пожарного, увлекающегося дайвингом, покорило водолазное оборудование спасателей и локации для их тренировок, а также вездеход "Трэкол", - сообщает пресс-служба.

После Иркутска Балицки планирует отправиться в Бурятию и Монголию, а затем через Дальний Восток в Корею и Японию.