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В Красноярске разработали способ обогащения руды уникального Чуктуконского месторождения

Сибирь
6 сентября, 10:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, сентября. /ТАСС

Традиционные методы для чуктуконских руд не подходят

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КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) разработали оригинальный способ извлечения металла из руды Чуктуконского месторождения в Красноярском крае, для которой невозможно применять традиционные способы. Об этом сообщила в среду пресс-служба КНЦ.

Особенность чуктуконских руд заключается в исключительной связи минералов друг с другом, из-за чего разделить их традиционными способами не представляется возможным.

"Мы опробовали известные методы обогащения руд, но для чуктуконских они не подходят. Поэтому были проведены исследования... и найдены условия избирательного извлечения. В герметичном сосуде смешивают руды с раствором азотной кислоты, нагревают под давлением до температуры 200 градусов Цельсия, что обеспечивает селективный переход в получаемый раствор редкоземельных металлов и марганца, также весьма ценного металла. Далее из этой субстанции уже легче выделить ценные элементы", - сообщил представитель КНЦ Владимир Кузьмин, его слова приводит пресс-служба.

Чуктуконское ниобий-редкоземельное месторождение расположено на севере Красноярского края, запасы руды здесь превышают 6 млн тонн. В России по запасам и прогнозным ресурсам его превосходит только месторождение Томтор на севере Якутии. В этих объектах сосредоточено около 80% российских запасов руд, богатых редкоземельными элементами и ниобием.

Редкоземельные элементы используются для производства сплавов, магнитов, лазеров, энергосберегающих ламп, материалов для ядерной энергетики и многих других отраслей промышленности.

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