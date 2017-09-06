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Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ближайшие двое суток в Омской области

Сибирь
6 сентября, 12:19 UTC+3 ОМСК ОМСК 6, сентября. /ТАСС

По сообщению МЧС, возможны ЧС местного уровня из-за гибели посевов в овощеводческих хозяйствах

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ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Омской области с 7 по 9 сентября, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 06.09.2017, ночью 7-9 сентября по Омской области ожидаются заморозки до 0,-5 градусов. В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций местного уровня, обусловленных повреждением (гибелью) посевов в овощеводческих хозяйствах", - сказали в МЧС.

Во вторник предупреждение о заморозках до минус 2 градусов в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай распространил Западно- Сибирский гидрометцентр. По данным синоптиков, опасная для сельскохозяйственных культур погода продлится до 10 сентября.

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