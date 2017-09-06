Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ближайшие двое суток в Омской области

ФГСР рассматривает вариант получения американских виз гребцами РФ в Литве или АзербайджанеСпорт 6 сентября, 13:50
Энди Маррей объявил о досрочном завершении сезонаСпорт 6 сентября, 13:41
Москвичи смогут сыграть в видеоигру FIFA 18 с голкипером "Спартака" Артемом РебровымСпорт 6 сентября, 13:36
Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"Космос 6 сентября, 13:36
Мухометов: тренер ХК "Адмирал" Андриевский имеет большой кредит доверияСпорт 6 сентября, 13:31
Приговор по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко огласят 17 октябряПроисшествия 6 сентября, 13:27
Генменджер ХК "Адмирал": уровень игры клуба не соответствует его положению в таблицеСпорт 6 сентября, 13:27
На водоемах Москвы планируют ввести систему интеллектуального видеонаблюденияМосква 6 сентября, 13:22
Памятник жертвам теракта на Олимпиаде-1972 открыт в МюнхенеСпорт 6 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Омской области с 7 по 9 сентября, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 06.09.2017, ночью 7-9 сентября по Омской области ожидаются заморозки до 0,-5 градусов. В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций местного уровня, обусловленных повреждением (гибелью) посевов в овощеводческих хозяйствах", - сказали в МЧС.
Во вторник предупреждение о заморозках до минус 2 градусов в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай распространил Западно- Сибирский гидрометцентр. По данным синоптиков, опасная для сельскохозяйственных культур погода продлится до 10 сентября.