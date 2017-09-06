Видеонаблюдение на выборах 10 сентября обойдется в 3 млрд рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Порядка 3 млрд рублей будет стоить организация видеонаблюдения на избирательных участках в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В этом году на видеонаблюдение, которое будет организовано на участках, на которые придут голосовать более 80% избирателей, мы затратим не более 3 млрд рублей", - сказал он на заседании комиссии, отметив, что эта сумма "в разы меньше", чем затраты на видеонаблюдение прошлых лет.

Как сообщалось ранее, видеонаблюдение будет организовано за счет региональных бюджетов в 25 субъектах.

Согласно материалам, которые продемонстрировал на заседании Булаев, видеокамеры будут установлены в 40 тыс. участковых избирательных комиссиях и в 2,7 тыс. территориальных избиркомов, где после выборов данные итоговых протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы".

Выборы 10 сентября

Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

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Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.