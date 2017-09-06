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Власти Кузбасса наградили врачей и сотрудников московской больницы, где лечился Тулеев

Сибирь
6 сентября, 12:37 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 6, сентября. /ТАСС

Главврач получил орден Почета Кузбасса, инструкторы по ЛФК - медали "За честь и мужество", еще 20 человек отмечены медалью "За веру и добро"

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КЕМЕРОВО, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ, где проходил постоперационный курс реабилитации глава Кузбасса 73-летний Аман Тулеев, награждены медалями Кемеровской области. Об этом сообщается в постановлении о награждении.

Документ подписал и.о. губернатора Владимир Чернов. Согласно постановлению, "за большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм" орденом Почета Кузбасса награжден главный врач ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации" (Москва) Николай Витько.

Эта награда представляет собой звезду, выполненную из серебра, вручается она вместе с денежной премией.

Два инструктора по лечебной физкультуре клинической больницы за "безупречное выполнение служебных обязанностей и активную гражданскую позицию" отмечены медалью "За честь и мужество". Помимо них, медалью "За веру и добро" наградили еще 20 человек, в их числе - заместитель главного врача по медицинской части, массажисты, врач эндоскопического отделения, врач-психотерапевт, завкафедрой неврологии и другие. Обе медали выполнены из серебра 925-й пробы, вес - около 30 граммов.

В мае Тулеев перенес операцию на позвоночнике, которую провели врачи в немецкой клинике. О ней стало известно в начале июня, когда он уже вернулся в Кемерово, где продолжил курс реабилитации. 1 июля главу Кузбасса увезли в больницу в Москве, вернулся в регион он 12 августа. В обладминистрации сообщали, что курс реабилитации Тулеев продолжил в амбулаторном режиме, чувствует себя хорошо и находится в контакте со своими подчиненными.

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