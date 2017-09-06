Памфилова пообещала отменять итоги выборов на участках, где будут нарушения

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала, что результаты выборов на избирательных участках, где зафиксируют нарушения 10 сентября, будут жестко отменяться.

"Не спешите подводить итоги, в установленное время, пожалуйста, рассмотрите все поступившие жалобы, если нужно, пересчитывайте, если нужно, отменяйте", - обратилась она в среду в ходе заседания ЦИК к региональным избиркомам. "Будем очень жестко отменять там, где будут нарушения", - подчеркнула глава ЦИК.

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Памфилова также отметила, что порядка 187 тысяч жителей 20 регионов подали заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации.

"187 тысяч заявлений, то есть люди услышали, люди откликнулись", - сказала она на заседании комиссии, высоко оценив работу региональных избиркомов по информированию граждан о новых возможностях голосования. Днем ранее Памфилова сообщала о 120 тысячах заявлений.

Все данные об избирателях, проголосовавших не по месту жительства, попадут в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы". Об этом сообщил в среду на заседании ЦИК РФ зампред комиссии Николай Булаев.

Он обратил внимание, что все такие заявления "находятся под жестким контролем ГАС "Выборы". "То есть эта система не дает возможности манипуляций с этими заявлениями", - заверил он.

Что касается тех граждан, кто выразит намерение голосовать не по месту регистрации в последние 5 дней перед выборами и получит специальную марку на свое заявление, то они "тоже попадают в ГАС "Выборы", но, к сожалению, после голосования". "Они тоже будут все показаны: кто написал заявления, кто голосовал на каких участках, какие марки с какими номерами, все это будет публично", - указал Булаев.

"Я уверен, что мы создали систему, которая не дает возможности для ее использования в каких-то неблаговидных целях" , - заключил зампред ЦИК.

Выборы без открепительных

Подать заявление можно было в участковой избирательной комиссии (по месту пребывания или по месту регистрации), в многофункциональном центре и через портал госуслуг до 4 сентября включительно. После этого, до 9 сентября, это можно сделать только на участке по месту регистрации, на заявление наклеят специальную марку для гарантии, что избиратель проголосует только один раз. По данным ЦИК, за полтора дня такие заявления для голосования со спецмарками подали 1195 человек.

Проголосовать с таким заявлением можно будет на специально предназначенных для этого участках. По данным на сайте ЦИК, таких участков в 20 регионах выделено 2 тыс. 634, это примерно 12% от общего количества УИК.

Голосование по месту пребывания возможно на территории 20 регионов, где проходят выборы губернаторов и депутатов заксобраний.

Выборы 10 сентября

Единый день голосования 10 сентября охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.