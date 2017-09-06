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Депутат просит чиновников принять меры для защиты жителей Кузбасса от нашествия медведей

Сибирь
6 сентября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

По словам Антона Горелкина, видеоролики в соцсетях стали "наглядным подтверждением тому, что в Сибири медведи по улицам ходят"

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Кемеровской области единоросс Антон Горелкин направил обращения главам южных территорий Кузбасса, в профильные региональные департаменты, а также в областное управление МЧС, в которых просит принять меры для защиты жителей региона от нашествия медведей. Об этом парламентарий сообщил в среду ТАСС.

По его словам, в августе по социальным сетям пошли видеоролики, которые стали "наглядным подтверждением тому, что в Сибири медведи по улицам ходят". "Жители городов и сел на юге Кузбасса снимали на телефоны медведей, которые выходили из тайги и приходили буквально к людям в дома - обшаривали сараи, рылись в отбросах, лазили по городским свалкам", - рассказал депутат. Как правило, животных пытались отпугивать - шумом, криком, электроинструментами и даже бензопилами. "Смотреть на это кому-то, наверное, было забавно, но я считаю, что ситуация очень тревожная", - подчеркнул он.

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По данным политика, косолапые бежали в Кузбасс после крупных лесных пожаров в Хакасии и Туве. "Но у нас своих мишек хватает, а они территориальные животные, и новичкам просто нет места, нет для них кормовых ресурсов, - пояснил он. - Поэтому они выходят к людям, ищут съестное в помойках, пугают туристов в горных приютах на Поднебесных Зубьях".

Горелкин считает большим везением то, что никто из жителей еще не пострадал. "А ведь скоро зима, и уже понятно, что не всем этим мишкам удастся набрать достаточно жировых запасов и лечь в спячку. Появятся шатуны, а они вдвойне опасны", - предупредил он. По словам парламентария, принимать решение о целесообразности отстрела или отлова зверей должны специалисты. "А людям на излишне, так сказать, омедвеженных территориях надо дать возможность себя защищать", - убежден он.

В частности, полагает депутат, следует выпустить памятки, провести разъяснительную работу в СМИ и по административным каналам. "Наконец, все туристические приюты в таежной и горной зонах, на мой взгляд, должны быть оснащены средствами отпугивания хищников, например специальными перцовыми баллончиками, сделанными специально для защиты от крупного зверя", - посоветовал он. "Ружье есть далеко не у каждого туриста, а баллончики стоят недорого и, как показывает опыт, в том числе зарубежный, весьма эффективны", - заключил Горелкин.

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Персоны
Горелкин, Антон Вадимович
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