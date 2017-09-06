В Новосибирской области планируется создать первый гуманитарный технопарк

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. В Новосибирской области планируют создать первый межрайонный гуманитарный технопарк. По замыслу властей, он избавит субъект от дефицита кадров в сфере высоких технологий и привлечет специалистов на работу в районы области, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В области уже наработан богатый опыт по созданию и развитию технопарков. Возможность создания гуманитарного технопарка в Карасуке будет обсуждаться в скором времени в рамках реализации программы реиндустриализации Новосибирской области. В случае положительного решения, данный технопарк станет первым технопарком подобного профиля в регионе", - приводит пресс-служба слова губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

По словам главы региона, гуманитарный технопарк позволит решить проблему дефицита высококвалифицированных кадров в сфере высоких технологий не только в Карасуке, но в других районах региона. По данным правительства, как правило, специалисты такого уровня и профиля предпочитают работать в областном, а не районном центре.

В настоящее время в Новосибирской области действуют несколько парковых проектов: технопарк Академгородка (Академпарк), медицинский технопарк, биотехнопарк в поселке Кольцово и промышленно-логистический парк (ПЛП). В настоящее время в Академпарке зарегистрировано 342 компании-резидента. Биотехнопарк сотрудничает с компаниями по исследованию и производству продуктов в биотехнологиях и смежных областях. На данный момент у этого технопарка 7 резидентов.

Инновационный медико-технологический центр - первый в России медицинский технопарк, основан в 2012 году в Новосибирске. Он включает в себя лабораторную, исследовательскую, клиническую, диагностическую, лечебную, реабилитационную базу. В медтехнопарке уже разработано несколько эндопротезов нового поколения, в процессе формирования находится центр по телемедицине.

Промышленно-логистический парк был создан в 2007 году для развития логистических и производственных компаний. Его общая площадь - 2 тыс. гектаров. Сегодня у ПЛП есть 16 резидентов.