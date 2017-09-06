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Суд приговорил к 4,5 годам еще одного организатора бунта в колонии Хакасии

Сибирь
6 сентября, 15:55 UTC+3 ТАСС

В беспорядках в ИК-35 Абакана 24 июля 2016 года участвовали 242 человек

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ТАСС, 6 сентября. Верховный суд Хакасии приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима еще одного организатора беспорядков в исправительной колонии № 35 республики летом 2016 года, сообщили в среду в прокуратуре региона.

За организацию бунта 1 сентября был осужден на четыре года и один месяц в колонии строгого режима еще один участник беспорядков.

"Верховным судом Республики Хакасия вынесен приговор по уголовному делу в отношении одного из организаторов массовых беспорядков, произошедших летом 2016 года в ФКУ "Исправительная колония № 35", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества")", - уточнили в ведомстве.

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По данным прокуратуры, осужденный во время бунта руководил другим участниками беспорядков, призывал их баррикадировать окна и двери одного из отрядов, давал указания следить за сотрудниками колонии и призывал к массовым самоубийствам при попытке пресечения бунта. На стадии предварительного расследования подсудимый заключил досудебное соглашение.

Беспорядки в ИК-35 Абакана начались вечером 24 июля 2016 года и были подавлены к утру 25 июля. В них участвовали 242 человека. Основным требованием участников бунта было предоставление им разрешения курить свободно, а не в специально отведенных местах, а также не носить нагрудные знаки и свободно передвигаться по территории. Один из участников беспорядков скончался в больнице.

Следственный комитет задержал 12 организаторов беспорядков. По данным прокуратуры, причиной бунта стал ослабленный ведомственный контроль со стороны должностных лиц управления ФСИН, начальника колонии и его заместителей.

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