ОНФ направил ходатайства о создании "зеленых щитов" в общественные палаты 30 регионов РФ

УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил ходатайства о создании лесопарковых зеленых поясов (ЛЗП), или "зеленых щитов", в общественные палаты 30 регионов России. Об этом сообщил в среду координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Азат Газизов на Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Сибири и на Дальнем Востоке, которая проходит в столице Бурятии Улан- Удэ.

Федеральный закон о "зеленом щите", инициированный ОНФ, принят в 2016 году. ЛЗП должны быть созданы вокруг каждого регионального центра.

"Ходатайства о создании "зеленых щитов" направлены в общественные палаты... в 30 регионах", - сказал Газизов. При этом он отметил, что ЛЗП пока не созданы ни в одном регионе, и это, по его мнению, "недоработка со стороны региональных властей".

По словам Газизова, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах этот процесс был начат в Алтайском, Красноярском, Приморском краях, в Томской и Иркутской областях. "В остальных регионах Сибири и Дальнего Востока этот процесс должен начаться в самое ближайшее время. Кроме того, нами было выявлено, что в Омской области общественная палата не наделена полномочиями рассматривать ходатайства о создании "зеленых щитов". В связи с этим нашим региональным отделением на имя губернатора было направленно соответствующее обращение о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным", - сообщил он.

По данным ОНФ, в 43 регионах пока не предпринимаются усилия по созданию ЛЗП. "Причины - отсутствие либо нахождение в отпусках экспертов в области лесного хозяйства. В связи с этим возникает сложность в проведении экспертных совещаний по определению территории, подлежащей включению в ЛЗП", - пояснил Газизов.