Пожар на площади около 200 кв. метров произошел в частном секторе Новосибирска

Однозначный процент: дешевые кредиты способствуют ипотечному бумуЭкономика и бизнес 7 сентября, 9:22
Абэ: РФ и Япония должны "поставить точку" и заключить мирный договорМеждународная панорама 7 сентября, 9:02
Абэ хотел бы увидеть Путина в Японии на показательных выступлениях по дзюдоСпорт 7 сентября, 8:56
Южная Корея готова значительно активизировать сотрудничество с РоссиейЭкономика и бизнес 7 сентября, 8:46
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе в АмерикеНаука 7 сентября, 8:37
ЕС подготовит собственные санкции против КНДРМеждународная панорама 7 сентября, 8:36
Вопрос с участием 18 российских гребцов в ЧМ в США решится в течение неделиСпорт 7 сентября, 8:35
Искусственную почву для рекультивации земель изобрели ученые из КрасноярскаНаука 7 сентября, 8:28
Новые парковки для такси появятся в центре Москвы в рамках программы "Моя улица"Москва 7 сентября, 8:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на четверг в частном секторе Заельцовского района Новосибирска. Возгорание распространилось на площадь около 200 кв. метров, никто не пострадал, сообщила в четверг пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"На момент вызова пожарно-спасательной службы горели сразу три деревянных строения, пожарные спасли от огня два соседних частных дома и эвакуировали семь человек, включая двух детей и пожилого мужчину. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу 7 сентября в 02:11 по местному времени (6 сентября 22:11 мск). На улице Сухарная сложилась сложная обстановка: на площади около 200 квадратных метров горели три строения, два из них нежилые. Огонь мог перекинуться на соседние жилые дома, из которых пожарные вовремя эвакуировали пять человек.
"Дома располагались вплотную друг к другу. Все деревянное и сухое, поэтому быстро схватилось огнем. Более 20 огнеборцев и 5 единиц техники работали на ликвидации крупного пожара", - приводит пресс-служба слова начальника пожарно-спасательной части №5 по охране Заельцовского района Новосибирска Ривгатя Кабирова.
На локализацию пожара сотрудникам МЧС потребовалось около получаса. Проливку и контрольную разборку сгоревших конструкций завершили под утро. Осложняла работу пожарных угроза падения линии электропередачи, которая проходила непосредственно над зоной пожара.
Власти решают вопрос о размещении семьи, которая проживала в сгоревшем арендованном доме. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.