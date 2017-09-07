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Пожар на площади около 200 кв. метров произошел в частном секторе Новосибирска

Сибирь
7 сентября, 8:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, сентября. /ТАСС

Эвакуированы семь человек, пострадавших нет

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НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на четверг в частном секторе Заельцовского района Новосибирска. Возгорание распространилось на площадь около 200 кв. метров, никто не пострадал, сообщила в четверг пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"На момент вызова пожарно-спасательной службы горели сразу три деревянных строения, пожарные спасли от огня два соседних частных дома и эвакуировали семь человек, включая двух детей и пожилого мужчину. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу 7 сентября в 02:11 по местному времени (6 сентября 22:11 мск). На улице Сухарная сложилась сложная обстановка: на площади около 200 квадратных метров горели три строения, два из них нежилые. Огонь мог перекинуться на соседние жилые дома, из которых пожарные вовремя эвакуировали пять человек.

"Дома располагались вплотную друг к другу. Все деревянное и сухое, поэтому быстро схватилось огнем. Более 20 огнеборцев и 5 единиц техники работали на ликвидации крупного пожара", - приводит пресс-служба слова начальника пожарно-спасательной части №5 по охране Заельцовского района Новосибирска Ривгатя Кабирова.

На локализацию пожара сотрудникам МЧС потребовалось около получаса. Проливку и контрольную разборку сгоревших конструкций завершили под утро. Осложняла работу пожарных угроза падения линии электропередачи, которая проходила непосредственно над зоной пожара.

Власти решают вопрос о размещении семьи, которая проживала в сгоревшем арендованном доме. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.

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