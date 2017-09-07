Житель Новосибирска получил более 10 лет колонии за попытку продать почти 30 кг наркотиков

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НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к 10 годам и пяти месяцам колонии 27-летнего местного жителя Илью Ковтуна. Он признан виновным в попытке продать почти 30 кг наркотиков и психотропных веществ, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя, приговорил Ковтуна к 10 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что в декабре 2016 года Ковтун по наводке неизвестного распространителя наркотиков приехал в лесной массив, расположенный в 100 км от Москвы по Ленинградскому шоссе. Там он нашел тайник - запасное колеса автомобиля на диске, в котором находились наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 27 килограммов.
Эту "запаску" Ковтун поместил в автомобиль, который отправил в Новосибирск через транспортную компанию. Вернувшись домой, он разложил часть наркотиков в тайники-закладки в Первомайском районе Новосибирска, а часть спрятал для дальнейшего сбыта в арендуемом коттедже, в автомобиле и при себе.
Ковтун был задержан сотрудниками полиции, наркотические средства и психотропные вещества изъяты. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору).