Полпред президента выступил против повышения стоимости проезда в метро Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло усомнился в необходимости повышения стоимости проезда в новосибирском метро, который является самым дешевым в России. Ранее руководство метрополитена предложило повысить тариф на 3-5 рублей, что вызвало недовольство общественности. В настоящее время стоимость проезда в метрополитене Новосибирска составляет 20 рублей.

"Если вы готовы обосновать, что тариф надо поднять на 3 или на 5 рублей, население вас поймет. Но просчитайте еще раз, за счет чего, за счет каких средств вы можете изыскать возможность для того, чтобы свои проблемы разрешить. Подъем тарифов - крайняя мера, которая должна быть обоснована", - сказал Меняйло в четверг на презентации проекта развития метро в Новосибирске.

По его словам, метрополитен мог бы заняться взысканием долгов, которых на сегодняшний день насчитывается около 400 млн рублей.

В свою очередь, начальник Новосибисркого метрополитена Аркадий Чмыхайло пояснил, что только для поддержания работы метро необходимо повысить стоимость проезда с установленных два года назад 20 рублей до 23 рублей, а чтобы предприятие имело средства для развития - до 25 рублей. Без повышения тарифа метрополитен не сможет провести масштабную замену силовых кабелей, обновить средства связи в тоннелях, отремонтировать вентиляторы, обеспечивающие подземку воздухом, сказал он.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее призвал руководство метрополитена осторожно проводить тарифную политику и тщательно обдумывать подобные непопулярные решения.

Новосибирский метрополитен - единственный за Уралом - был открыт в 1985 году, насчитывает две ветки из 13 станций. Последняя станция - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2016 году метрополитен перевез около 79 млн пассажиров.