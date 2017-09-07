Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полпред президента выступил против повышения стоимости проезда в метро Новосибирска

Сибирь
7 сентября, 9:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, сентября. /ТАСС

Начальник Новосибисркого метрополитена Аркадий Чмыхайло пояснил, что повышение тарифа необходимо для поддержания работы подземки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пассажиры на станции Гагаринская Ленинской линии Новосибирского метрополитена

Пассажиры на станции Гагаринская Ленинской линии Новосибирского метрополитена

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло усомнился в необходимости повышения стоимости проезда в новосибирском метро, который является самым дешевым в России. Ранее руководство метрополитена предложило повысить тариф на 3-5 рублей, что вызвало недовольство общественности. В настоящее время стоимость проезда в метрополитене Новосибирска составляет 20 рублей.

"Если вы готовы обосновать, что тариф надо поднять на 3 или на 5 рублей, население вас поймет. Но просчитайте еще раз, за счет чего, за счет каких средств вы можете изыскать возможность для того, чтобы свои проблемы разрешить. Подъем тарифов - крайняя мера, которая должна быть обоснована", - сказал Меняйло в четверг на презентации проекта развития метро в Новосибирске.

Смотрите также

Цена завершения строительства ветки метро в Новосибирске может вырасти до 15 млрд рублей

Мэр Новосибирска выступил против строительства метро за счет повышения тарифа на проезд

На достройку станции "Золотая Нива" в Новосибирске необходимо более 800 млн руб.

По его словам, метрополитен мог бы заняться взысканием долгов, которых на сегодняшний день насчитывается около 400 млн рублей.

В свою очередь, начальник Новосибисркого метрополитена Аркадий Чмыхайло пояснил, что только для поддержания работы метро необходимо повысить стоимость проезда с установленных два года назад 20 рублей до 23 рублей, а чтобы предприятие имело средства для развития - до 25 рублей. Без повышения тарифа метрополитен не сможет провести масштабную замену силовых кабелей, обновить средства связи в тоннелях, отремонтировать вентиляторы, обеспечивающие подземку воздухом, сказал он.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее призвал руководство метрополитена осторожно проводить тарифную политику и тщательно обдумывать подобные непопулярные решения.

Новосибирский метрополитен - единственный за Уралом - был открыт в 1985 году, насчитывает две ветки из 13 станций. Последняя станция - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2016 году метрополитен перевез около 79 млн пассажиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меняйло, Сергей Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
2
Александр Жуков: государство задолжало перед работающими пенсионерами
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Артур Парфенчиков: мы не мудрее тех, кто жил до нас
5
Haaretz: Израиль нанес удар по Сирии впервые после установления перемирия на юге страны
6
В России заочно арестованы трое участников "Правого сектора"
7
Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама