В Чите устранили последствия схода с рельсов вагонов с военной техникой

ЧИТА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Железнодорожники завершили работы по устранению последствий схода с рельсов вагонов с военной техникой, произошедшего в Чите накануне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Забайкальской железной дороги.

"В четверг в 06:04 мск на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги завершены работы по устранению последствий схода 10 вагонов грузового поезда. Таким образом, движение поездов по станции полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ситуация не повлияла на движение пассажирских поездов. Причина схода устанавливается.

Как сообщила ранее пресс-служба Восточного военного округа, военная техника перевозилась без личного состава, пострадавших нет.