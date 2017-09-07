От взрыва газового баллона в жилом доме в Новосибирске пострадали две женщины

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в четверг в жилом доме в Новосибирске, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС. В результате взрыва пострадали две женщины.

"По адресу ул. Сеченова, 15 в жилом многоквартирном двухэтажном доме произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва без горения пострадали две женщины", - сказали в пресс-службе.

В результате взрыва разрушены оконные проемы, остекления, повреждены двери.

По предварительным данным, пострадавшие получили тяжелые травмы. "Есть информация, что две женщины, пострадавшие во время взрыва, находятся в тяжелом состоянии", - сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Как уточнили в МЧС, сообщение о хлопке и задымлении в жилом доме Заельцовского района поступило в оперативную службу в 13:16 по местному времени (09:16 мск). Пожарные эвакуировали 14 человек, в том числе трех детей. На ликвидации последствий ЧП работают 48 человек и 14 единиц техники. Жителям помогают психологи МЧС России.

В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки в одной квартире и двери четырех квартир.