"Алмаз-Антей" увеличил производство продукции в Омске в четыре раза

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на своем омском предприятии ПАО "Сатурн" модернизировал производство, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции в регионе в четыре раза. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

"Переоснащение производства, которое проводилось на предприятии с 2012 года, позволило в четыре раза увеличить объем выпускаемой концерном в Омске специальной продукции и создать в регионе более 200 новых высокооплачиваемых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из ключевых этапов технического переоснащения стала модернизация гальванического производства. "Сегодня на предприятии введены в эксплуатацию восемь гальванических линий: пять - ручного обслуживания и три - механизированные с применением автооператоров ножничного типа", - сказали в пресс-службе.

Еще одним этапом технического перевооружения, сообщили в концерне, стали новые технические решения в области охраны окружающей среды - создание комплекса очистных сооружений, который работает полностью в автоматическом режиме с визуализацией всех происходящих этапов очистки.

По оценке руководства концерна, проведенное перевооружение позволит и в дальнейшем значительно увеличивать показатели деятельности предприятия. "Ожидается, что объем реализации омским предприятием товарной продукции по итогам текущего года в сравнении с минувшим увеличится в полтора раза", - резюмировали в "Алмаз-Антее".

ПАО "Сатурн" - одно из стратегически значимых предприятий России, которое специализируется на производстве продукции для зенитных ракетных систем и комплексов.