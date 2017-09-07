Власти Иркутской области ведут переговоры с семью потенциальными резидентами ТОР "Усолье"

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Семь компаний планируют разместить свои предприятия на территории опережающего развития (ТОР) "Усолье-Сибирское" в Иркутской области, где сейчас работают два резидента. Как сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства, взаимодействие с компаниями уже идет.

"В настоящее время с семью организациями отрабатываются заявки на получение статуса резидента для размещения предприятий по химическому и металлургическому производству, производству лифтового оборудования, мебели и древесных гранул, арматуры, солнечных модулей и др.", - сообщает пресс-служба.

По данным областного правительства, сейчас на территории опережающего развития реализуют проекты два резидента - ООО "СмартСинтез" и ООО "Усольмаш".

Ранее сообщалось, что резидентами ТОР являются компании "СмартСинтез", "СБТ-Иркутск" и производитель горного оборудования "Усольмаш" с общим объемом инвестиций порядка 320 млн рублей. В феврале этого года власти заявляли, что интерес к созданию газохимического производства в ТОР "Усолье-Сибирское" сохраняет китайская нефтехимическая корпорация "Синопек", а белорусский завод "Могилевлифтмаш" планирует открыть производство по сборке лифтового оборудования.

В пресс-службе отмечают, что активность инвесторов губернатор региона Сергей Левченко оценивает как низкую. "Если оценивать на сегодняшний день как обстоят дела - надо признаться, что не сработало так, как ожидалось. Несмотря на то, что все условия, предлагаемые на территории опережающего развития, самые выгодные с точки зрения любого бизнеса в России. Надо понять, почему не срабатывает", - процитировали его в пресс-службе.

ТОР "Усолье-Сибирское" была создана постановлением правительства РФ в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий - "Усольехимпром" и "Усолье-Сибирский Силикон".