Расчеты комплексов С-300 Балтийского флота поразили ракеты-мишени на полигоне в Бурятии

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КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты соединения ПВО Балтийского флота провели на полигоне Телемба в Бурятии тактические учения, в ходе которых были выполнены стрельбы из комплексов С-300 и "Панцирь", сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"Стрельбы зенитным ракетным комплексом С-300 "Фаворит" и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" производились по высотным, низколетящим, маневрирующим и баллистическим мишеням, обозначающим истребители, вертолеты, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника", - рассказал он.
Представитель флота отметил, что военные поразили с высокой точностью более 20 мишеней, которые были представлены ракетами-мишенями типа "Кабан", "Пищаль" и другими.
В учениях приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц специальной военной техники и вооружения.